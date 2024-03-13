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DEM Parti Siirt Kurtalan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Siirt Kurtalan adayı Ali Rıza Bingöl kimdir?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Siirt Kurtalan Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Siirt Kurtalan adayı Ali Rıza Bingöl kimdir?

Dem Parti Siirt Kurtalan Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Siirt Kurtalan adayı Ali Rıza Bingöl kimdir?

DEM PARTİ SİİRTKURTALAN ADAYI ALİ RIZA BİNGÖL KİMDİR?

Ali Rıza Bingöl 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti SiirtKurtalan Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti SiirtKurtalan adayı Ali Rıza Bingöl iş insanıdır ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz

Emir Ceran
Emir Ceran
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