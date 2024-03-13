DEM Parti Muş Bulanık Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Bulanık adayı Aryan Doğan kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Muş Bulanık Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Muş Bulanık adayı Aryan Doğan kimdir?
Dem Parti Muş Bulanık Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Muş Bulanık adayı Aryan Doğan kimdir?
DEM PARTİ MUŞ BULANIK ADAYI ARYAN DOĞAN KİMDİR?
Aryan Doğan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Muş Bulanık Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Muş Bulanık adayı Aryan Doğan eğitimcidir ve üniversite yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz