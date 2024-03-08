DEM Parti İzmir Urla Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Urla adayı Saim Serin ve Semra Güngör kimdir?

Dem Parti İzmir Urla Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İzmir Urla Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Urla adayı Saim Serin ve Semra Güngör kimdir?

DEM PARTİ İZMİR URLA ADAYI SAİM SERİN KİMDİR?

Saim Serin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Urla Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İZMİR URLA ADAYI SEMRA GÜNGÖR KİMDİR?

Semra Güngör 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Urla Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz