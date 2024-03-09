DEM Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kadıköy adayı Veysi Eski ve Nimet Çelebi Erdoğan kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti İstanbul Kadıköy Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti İstanbul Kadıköy Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kadıköy adayı Veysi Eski ve Nimet Çelebi Erdoğan kimdir?
Dem Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İstanbul Kadıköy Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kadıköy adayı Veysi Eski ve Nimet Çelebi Erdoğan kimdir?
DEM PARTİ İSTANBUL KADIKÖY ADAYI VEYSİ ESKİ KİMDİR?
Veysi Eski 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İstanbul Kadıköy Belediye EşBaşkan adayıdır.
DEM PARTİ İSTANBUL KADIKÖY ADAYI NİMET ÇELEBİ ERDOĞAN KİMDİR?
Nimet Çelebi Erdoğan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İstanbul Kadıköy Belediye EşBaşkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz