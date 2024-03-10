DEM Parti Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Oğuzeli adayı Yılmaz Melet kimdir?

Dem Parti Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Gaziantep Oğuzeli adayı Yılmaz Melet kimdir?

DEM PARTİ GAZİANTEP OĞUZELİ ADAYI YILMAZ MELET KİMDİR?

Yılmaz Melet 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Gaziantep Oğuzeli Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Gaziantep Oğuzeli adayı Yılmaz Melet üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz