DEM Parti Gaziantep Nizip Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Nizip adayı Yusuf Güler kimdir?

Dem Parti Gaziantep Nizip Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Gaziantep Nizip adayı Yusuf Güler kimdir?

DEM PARTİ GAZİANTEP NİZİP ADAYI YUSUF GÜLER KİMDİR?

Yusuf Güler 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Gaziantep Nizip Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Gaziantep Nizip adayı Yusuf Güler emeklidir ve ilkokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.