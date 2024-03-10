DEM Parti Diyarbakır Silvan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Silvan adayı Sevim Biçici kimdir?

Dem Parti Diyarbakır Silvan Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Diyarbakır Silvan adayı Sevim Biçici kimdir?

DEM PARTİ DİYARBAKIR SİLVAN ADAYI SEVIM BİÇİCİ KİMDİR?

Sevim Biçici 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Diyarbakır Silvan Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Diyarbakır Silvan adayı Sevim Biçici siyasetçidir ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz