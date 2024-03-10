DEM Parti Diyarbakır Bismil Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Bismil adayı Mizgin Ekin kimdir?

Dem Parti Diyarbakır Bismil Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Diyarbakır Bismil adayı Mizgin Ekin kimdir?

DEM PARTİ DİYARBAKIR BİSMİL ADAYI MİZGİN EKİN KİMDİR?

Mizgin Ekin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Diyarbakır Bismil Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Diyarbakır Bismil adayı Mizgin Ekin psikologdur ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz