DEM Parti Bursa İnegöl Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa İnegöl adayı Sertip Tokoğlu kimdir?

Dem Parti Bursa İnegöl Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bursa İnegöl adayı Sertip Tokoğlu kimdir?

DEM PARTİ BURSA İNEGÖL ADAYI SERTİP TOKOĞLU KİMDİR?

Sertip Tokoğlu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bursa İnegöl Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz