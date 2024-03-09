DEM Parti Aydın Kuşadası Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Kuşadası adayı Sabahattin Bor kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Aydın Kuşadası Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Aydın Kuşadası adayı Sabahattin Bor kimdir?
Dem Parti Aydın Kuşadası Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Aydın Kuşadası adayı Sabahattin Bor kimdir?
DEM PARTİ AYDIN KUŞADASI ADAYI SABAHATTİN BOR KİMDİR?
Sabahattin Bor 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Aydın Kuşadası Belediye EşBaşkan adayıdır. Sabahattin Bor Turizm ile ilgilenmektedir ve ortaokul lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz