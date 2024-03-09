DEM Parti Adana Besni Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Besni adayı Mustafa Sular kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Adana Besni Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Adana Besni adayı Mustafa Sular kimdir?
Dem Parti Adana Besni Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Adana Besni adayı Mustafa Sular kimdir?
DEM PARTİ ADANA BESNİ ADAYI MUSTAFA SULAR KİMDİR?
Mustafa Sular 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Adana Besni Belediye EşBaşkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz