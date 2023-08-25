Cuma mesajları! Bugüne özel güzel anlamlı ve resimli cuma mesajları ve sözleri! Farklı, kısa günaydın cuma sözleri!

İslam dininde Cuma günü büyük bir öneme sahiptir. Cuma günü, İslam'ın kutsal kitabı olan Kuran'ın bildirdiğine göre Allah'ın yaratılışı tamamladığı ve ilk insan Hz. Adem'in yaratıldığı gün olarak kabul edilir. Mübarek günde ise sevdiklerimize göndermek üzere yeni, farklı cuma mesajları! Anlamlı ve yazılı hayırlı cumalar sözleri! İnstagram, Facebook Cuma mesajları haberimizde yer alıyor.

Cuma günü için resimli ve anlamlı mesajlarla sevdiklerini mutlu etmek isteyenler, özenle seçilen cuma mesajlarıyla duygusal bağlarını güçlendirebilirler. Cumanın özel atmosferini yansıtan en güzel cuma mesajlarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Müslüman aleminin önemli gününe özel yeni, farklı cuma mesajları! Anlamlı ve yazılı hayırlı cumalar sözleri! İnstagram, Facebook Cuma mesajları resimli!

YENİ CUMA MESAJLARI 2023!

Cuma günü için resimli ve anlamlı mesajlarla sevdiklerini mutlu etmek isteyenler, özenle seçilen cuma mesajlarıyla duygusal bağlarını güçlendirebilirler. Cumanın özel atmosferini yansıtan en güzel cuma mesajlarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Müslüman aleminin önemli gününe özel en güzel cuma mesajları resimli ,dualı, duygusal! Yeni günaydın ve cuma akşamı sözleri!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI!

"Hayırlı Cumalar! Dualarınızın kabul olduğu, yüzünüzün tebessümle dolduğu bir gün olsun."

"Gönlünüz aydınlık, yüzünüz gülümseye dolsun. Cumanız mübarek olsun."

"Bugün Cuma, günahlarımızdan arınma ve huzur bulma günüdür. Hayırlı Cumalar."

"Kalplerimizin nur ile dolduğu, dualarımızın kabul olduğu, sevdiklerimizle bir arada olduğumuz güzel bir Cuma dilerim."

"Cuma günü duaların geri çevrilmediği mübarek bir gündür. Dualarınızın kabulüne vesile olsun."

"Güneşin ilk ışıklarıyla aydınlanan mübarek Cuma günü, kalplerimizin sevgi ve huzurla dolup taştığı, dualarımızın en samimi şekilde kabul olduğu özel bir andır. Bu mübarek günde, Rabbimizin rahmet ve mağfiretine ermek için ellerimizi açıp yürekten dua edelim.

Yaradan'ımız! Bizleri affet, merhametini üzerimizden esirgeme. Bize hidayet ver, kötülüklerden uzaklaştır. Yolumuza ışık tut, imanımızı güçlendir. Sevdiklerimizi korusun ve daima yanlarında olsun. İhtiyacı olanlara yardım eli uzanmamıza vesile kıl. Bizlere güç ver, sabır öğret. Sağlıkla, bereketle dolu nice Cuma'ları birlikte geçirelim.

Cumanız mübarek olsun. Ufkumuz açılsın, gönüllerimiz ferahlasın. Dualarımızın en güzel şekilde kabul olması dileğiyle. Rabbimizin rahmeti üzerimize olsun. Her anında sevgi ve bereket eksik olmasın. Tüm dertlerimiz, sıkıntılarımız dönüşsün hayra, hayırlara vesile olsun. Kalplerimiz bir olsun, dargınlıklar unutulsun. Cuma günü gönüllerimizden sevgi eksilmesin

YENİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2023!

Bu mübarek gün vesilesiyle, sevdiklerinizle paylaştığınız güzelliklerin arttığı, yüzlerinizin tebessümle dolup taştığı bir Cuma geçirmeniz dileğiyle. Rabbim bize sağlık, huzur ve mutluluk versin. Dualarımızı kabul eylesin, hayırlı işlerimize bereket katsın.

Cumanın bereketini ve feyzini kalplerimize taşıyarak, sevgi ve saygı çerçevesinde bir arada olalım. Günahlarımızı affettirsin, yolumuzu aydınlatsın, yüzümüze tebessüm koysun. Dualarımızın kabul olması ve bütün müminlerin gönlündeki umutların gerçekleşmesi dileğiyle, herkese hayırlı Cumalar dilerim."

Ey kapıları açan Allah'ım, bize kapıların en hayırlısını aç. Ey halden hale çeviren Allah'ım, halimizi en güzel hale çevir. Yarabbi! Bizleri senden, dilimizi duadan, kalbimizi Kur'an-ı Kerim'den, amellerimizi hayırdan ayırma. Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (SAV) şefaatı üzerinize olsun. "Hayırlı Cumalar"

Bu güzel günün hatırına ve hürmetine hitaben sana ve ailene dualar gönderiyorum. Hayırlı Cumalar dilerim

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya (aleyhisselam), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun!

ALLAH'IM…Sen seni anlatan dilleri…Seni anlatan halleri…Ugrunda gecen günleri…Sevginle dolup tasan aydinlik kalpleri…; ihsan eyle…ilahi iman verdin ; daim eyle…ihsan verdin ; kaim eyle… Bu mesaji okuyan kulunu 'Cennetinle, cemalinle müserref eyle' (Amin).

Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islamnuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir. (Ebû Dâvûd, Tahâret 128; Tirmizî, Cuma )

En faziletli günlerden biri de Cuma günüdür" buyurmuş ve bu günde kendisine çok salât ü selâm getirilmesini istemiştir. (İbn Hıbbân, Ed"ıye, No: 910)

İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman o saatte namazda Allah"tan bir hayır isterse, Allah ona istediğini verir" (Buhârî, De"avât, 61).

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duami sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

Ey Rabbimiz! Bugün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud'a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar…

Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri. Amin. Cumamız mübarek olsun.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.