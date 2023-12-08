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CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları!

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Cuma mesajları, İslam toplumlarında Cuma gününün önemini hatırlatma ve bu özel günün manevi değerini vurgulama amacı taşır. Bu nedenle sevdiklerimizle cuma mesajları paylaşmayı tercih ederiz. İşte Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları!

En iyi, kısa, anlamlı cuma mesajları ile farklı platformlar üzerinden Cuma gününü coşku ve sevinçle karşılıyoruz. Resimli, kısa, ayetli Cuma mesajları duygularımızı sevdiklerimizle paylaşmamıza yardımcı olan mesajlardır. İşte Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! Ile birlikte sizde sevdikleriniz ile cuma sevgisini paylaşabilirsiniz. İşte Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları!

WHATSAPP, FACEBOOK EN İYİ CUMA MESAJLARI

"Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De'avat", 55) Hayırlı cumalar

Yâ Rab ! Düşman karşısında ordumuzu muvaffak ve gâlip eyle !.. Düşmanlarımızın kurdukları tuzakları başlarına geçir Yâ Rabbî !.. amin hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları!

"Cuma'nın bereketiyle dolu bu günü, merhamet ve iyilikle geçirmenin anlamını düşünüyoruz. İhtiyaç sahiplerinin yanında olmak, insanlığımızı hatırlatmak için fırsatlar sunsun."

"Cuma, bağışlamanın ve affediciliğin sembolüdür. Hem Rabbimizden hem de insanlardan mağfiret dileyerek, kalbimizi arındırmanın önemini hatırlıyoruz."

"Cuma'nın güzelliklerini etrafımızdaki insanlarla paylaşmanın mutluluğu içindeyiz. İyilik ve sevgi dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle."

Cuma günü, kalbimizin en derin köşesinden gelen duygularla Allah'a yönelme zamanıdır. Rabbimizin rahmetine, mağfiretine ve lütfuna en çok muhtaç olduğumuz anlardan biridir. Dualarımızı samimiyetle yükselttiğimiz bu gün, tüm haftanın yorgunluğunu ve sıkıntısını üzerimizden atma fırsatı sunar.

Cuma namazı, camilerin dolup taştığı, kardeşlik ve dayanışmanın zirveye çıktığı anlardır. Sırtımızı dünya telaşlarına dönüp, yüzümüzü Rahman'a çevirme zamanıdır. O kutsal anlarda, yalnızca O'na yöneliriz. Dualarımızda sevdiklerimiz, dertliler, hastalar ve tüm insanlık için en güzel dilekleri sunarız.

CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları!

Rabbimiz, dualarımızı Cuma günü kabul etsin.

Cuma gününü ibadetle geçirerek manevi huzura ulaşalım.

Cuma, haftanın en kutsal günüdür, değerini bilmeliyiz.

Ey kapıları açan Allah'ım, bize kapıların en hayırlısını aç. Ey halden hale çeviren Allah'ım, halimizi en güzel hale çevir. Yarabbi! Bizleri senden, dilimizi duadan, kalbimizi Kur'an-ı Kerim'den, amellerimizi hayırdan ayırma. Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (SAV) şefaatı üzerinize olsun. "Hayırlı Cumalar"

Bugün dualarımızı eksik etmeyelim, Cuma günü dualarımız kabul olur.

CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları!

Amel defterimize en güzel amellerin ve hayırların yazılacağı bir gün olması dileğiyle. Selam ve Dua ile Hayırlı Nurlu Cumalar.

Allah'ım! Ruhumu daraItma, kaIbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yoIundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. HayırIı cumaIar..

Tüm ömrümüz boyunca güzel ameller ve birlikte aynı kubbe altında dua etmeyi nasip etsin Rabbimiz bizlere. Seni ve tüm sevdiklerini bağışlasın, hayırlı Cumalar.

Bugün Cuma, günahları affedilmek için bir fırsattır.

Cuma günü bol bol salavat getirmeyi unutmayalım.

CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları!

Emir Ceran
Emir Ceran
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