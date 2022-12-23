CUMA MESAJLARI: 2022 En güzel ve hayırlı cumalar mesajları, İslam dininde kutsal zamanlardan Cuma gününde sevdiklerimize iyi dileklerimizi sunmak amacıyla önemli bir yere sahip. Yazılı, resimli kısa ve öz cuma mesajları ile çevrenizdekilere bu özel günü en anlamlı şekilde geçirmelerine katkı sağlayabilirsiniz. İşte, CUMA MESAJLARI: 2022 En güzel ve hayırlı cumalar mesajları! öz, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma sözleri nelerdir?

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Sosyal medyadan kutlamak isteyenler ise resimli cuma mesajlarını araştırmaya devam ediyor.. Bizde sizler için bu güzel gün için yazılmış ve söylenmiş en güzel sözleri araştırdık ve derledik. Bu Cuma gününü anlamlı, en şık, resimli, hadisli, kısa ve dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinizle kutlayın. Sizler de en yeni Cuma mesajları aracılığıyla yakınlarınızın Cuma gününü Whatsapp, Instagram, Facebook üzerinden kutlayabilirsiniz.İşte, CUMA MESAJLARI: 2022 En güzel ve hayırlı cumalar mesajları! öz, kısa, dualı ve ayetli resimli Cuma sözleri nelerdir?

2022 CUMA MESAJLARI

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Cumamız mübarek olsun.

"Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De'avat", 55) Hayırlı cumalar

Yâ Rab ! Düşman karşısında ordumuzu muvaffak ve gâlip eyle !.. Düşmanlarımızın kurdukları tuzakları başlarına geçir Yâ Rabbî !.. amin hayırlı cumalar dilerim.

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim.

Bizi yoktan var eden, varlığından haber dar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

"Eğer Allah size yardım ederse, size galip gelecek hiç kimse yoktur. Eğer O, sizi yardımsız bırakırsa, Ondan sonra size yardım etmek kimin haddinedir? O halde mü'minler ancak Allah'a tevekkül etsinler." Al-i İmran/160

Ya Rabbi, mü'ninlerin ve mazlumların hamisi ordumuzu vekahraman askerimizi düşmanlarımıza karşı koru ve muzaffer eyle.

EN İYİ CUMA MESAJLARI, KISA, AYETLİ

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

"Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.."Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

2022 ANLAMLI, KISA, ÖZ CUMA MESAJLARI

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun.

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı cumalar.