Coşkun Çağlar Duran kimdir? CHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Coşkun Çağlar Duran kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Elazığ Belediye Başkan adayı ise Coşkun Çağlar Duran oldu. Coşkun Çağlar Duran kimdir? Coşkun Çağlar Duran nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

COŞKUN ÇAĞLAR DURAN KİMDİR?

Elazığlı Avukat Coşkun Çağlar Duran, 1976 yılında Maden İlçesi'nin Durmuştepe köyünde doğmuştur. Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra şu anda Elazığ'da serbest avukatlık pratiği yürütmektedir. Coşkun Çağlar Duran, evlidir ve iki çocuk babasıdır.