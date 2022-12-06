Star TV'de yayınlanan Çöp Adam dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizide Aysel karakteri gerçekte kim, kim canlandırıyor merak edildi. Peki, Çöp Adam Aysel kimdir? Çöp Adam Aysel gerçekte kim, kim canlandırıyor? Çöp Adam Aysel kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Füsun Demirel kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Çöp Adam Aysel karakteri hikayesi nedir? Çöp Adam Aysel'in hayatı! Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam Aysel kimdir, gerçekte kim? Çöp Adam 'Aysel Yılmaz' karakterini kim canlandırıyor? Füsun Demirel kimdir, kaç yaşında?

ÇÖP ADAM AYSEL KİMDİR?

Annesi ve babasını küçük yaşta kaybetmiş, akrabalarının yanında onların hizmetlerini görerek büyümüş. Bülent'le tanıştığında onu kurtarıcı olarak görmüş, Bülent de kendisine böyle kayıtsız şartsız teslim olan Aysel'in bağlılığını kullanabileceğini sezdiğinden evlenmiş. Hala kocasını çok çekici bulan ve deli gibi kıskanan Aysel, onu sürekli kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Ama bu konuda başarılı olduğu söylenemez .

ÇÖP ADAM AYSEL KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Çöp Adam dizisinde Aysel Yılmaz karakterini "Füsun Demirel" canlandırmaktadır.

FÜSUN DEMİREL KİMDİR?

Füsun Demirel (13 Haziran 1958, Ankara - ), Türk oyuncu ve çevirmen.

Perugia Yabancılar Üniversitesi (1976) ve Roma Dramatik Sanatlar Akademisi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan (1980) sanatçı, 1980'de Almanya Berlin Kollektiv Theater'da Vasıf Öngören'in yazıp yönettiği Zengin Mutfağı oyunuyla sanat hayatına başladı.

Çevre Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Dostlar Tiyatrosu'nda çalıştı. 1984 yılında Atıf Yılmaz'ın Bir Yudum Sevgi filmi ile tiyatrodan sinemaya geçiş yaptı. Özellikle Züğürt Ağa, Uçurtmayı Vurmasınlar ve Büyük Adam Küçük Aşk gibi filmler ile Sıdıka ve Şaşıfelek Çıkmazı gibi dizilerdeki rolleriyle tanınır.

Oyunculuğunun yanı sıra, iyi derecede İtalyanca, İngilizce ve Almanca bilgisine dayanarak çevirmenlik yaptı ve Dario Fo ile Franca Rame'nin toplam 27 oyununu Türkçeleştirdi.

Füsun Demirel 1996 yılında ÇASOD başkanlığı yapmıştır.