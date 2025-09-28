Türkiye'nin en güçlü medya gruplarından biri olan Ciner Holding, tarihinde belki de en çalkantılı dönemini yaşıyor. Holdingin sahibi Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı, şirketlerine kayyum atandı, medya devlerinin devri ise şüpheli bir anlaşmanın parçası olarak yargı gündemine taşındı. Peki, Ciner Holding kimin, sahibi kim? Ciner Holding'e neden kayyum atandı? Detaylar haberimizde...

CİNER HOLDİNG KİMİN, SAHİBİ KİM?

Türkiye'nin köklü holdinglerinden biri olan Ciner Holding'in sahibi iş insanı Turgay Ciner'dir. Enerji, medya, cam üretimi ve maden gibi birçok sektörde faaliyet gösteren holding, özellikle medya yatırımlarıyla uzun yıllardır kamuoyunun dikkatini çekiyor.

TURGAY CİNER KİMDİR?

1956 doğumlu Turgay Ciner, iş hayatına 1980'li yıllarda başladı. Zamanla sanayi, medya ve enerji alanlarına yaptığı yatırımlarla Türkiye'nin en tanınan iş insanlarından biri haline geldi. Show TV, Habertürk ve Bloomberg HT gibi medya organlarıyla bilinen Ciner, aynı zamanda enerji sektöründe Silopi Elektrik, Eti Soda, Kazan Soda gibi şirketlerle de önemli bir yer edindi.

CİNER HOLDİNG'E NEDEN KAYYUM ATANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında, Ciner Holding'e bağlı bazı şirketlere TMSF yönetim kayyımı atandı.

Bu gelişmenin ardında yatan neden ise, Can Holding'in 22 Aralık 2024 tarihli bir sözleşmeyle Ciner Medya Grubu'nu satın alması ve bu devir işlemlerinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" şüphesinin ortaya çıkması.









TURGAY CİNER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında, Turgay Ciner'in yurt dışında olduğu tespit edildi ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bu karar, soruşturmanın boyutunun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi.

KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER HANGİLERİ?

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla TMSF kayyımı atanan şirketler şu şekilde:

Park Holding A.Ş.

AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş.

Zeyfa İthalat İhracat A.Ş.

Silopi Elektrik Üretim A.Ş.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDAKİ MEDYA KURULUŞLARI

İddiaların merkezindeki medya şirketleri arasında şunlar yer alıyor:

Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş.

Show Televizyon Yayıncılık A.Ş.

Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş.

C Görsel Yayınları A.Ş.

Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş.

Ciner Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş.

Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.

C Yapım Filmcilik Prodüksiyon A.Ş.

28 EYLÜL OPERASYONUNDA NELER YAŞANDI?

28 Eylül 2025'te yapılan büyük operasyonlarda, Park Holding ve bağlı şirketlerde görevli 10 üst düzey yönetici hakkında gözaltı ve el koyma işlemleri uygulandı. Aynı soruşturma kapsamında, daha önce Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da tutuklanmıştı.

CİNER HOLDİNG SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?

Soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin ortaya çıkması bekleniyor. Turgay Ciner'in iadesi, kayyum yönetimindeki süreç ve medya kuruluşlarının geleceği kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor.