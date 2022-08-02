Çin ve Tayvan arasında savaş mı çıktı? 3. Dünya savaşı başladı mı? 2 Ağustos 2022 Çin-Tayvan olayı nedir, arasındaki gerilim! Son dakika gelişmeleri!

ABD Meclis Başkanı Pelosi'nin uçağı Çin'in üzerinde egemenlik iddia ettiği Tayvan Havaalanı'na iniş yaptı. Bölgede gerilim had safhaya ulaşırken, Çin devlet medyası ise Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini bildirdi. Çin ve Tayvan arasında savaş mı çıktı? 3. Dünya savaşı başladı mı? 2 Ağustos 2022 Çin-Tayvan arasındaki gerilim! Çin Tayvan arasındaki olay nedir? Çin Tayvan olayı nedir? Çin Tayvan ne oldu? Çin Tayvan arasında ne oldu? Son dakika gelişmeleri...

ÇİN VE TAYVAN ARASINDAKİ GERİLİM NEDİR?

ABD Meclis Başkanı Pelosi'nin uçağı Çin'in üzerinde egemenlik iddia ettiği Tayvan Havaalanı'na iniş yaptı. Bölgede gerilim had safhaya ulaşırken, Çin devlet medyası ise Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini bildirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dört gün sürecek Asya turunda Çin'in üzerinde egemenlik iddia ettiği Tayvan'a ziyaret edeceği iddiası ortalığı kartıştırmıştı. Pelosi'nin uçağını kırması üzerine bölgede gerilim arttı. Tayvan'da sirenler duyulurken, Çin devlet medyası Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini bildirdi.

ÇİN VE TAYVAN ARASINDA SAVAŞ MI ÇIKIYOR?

Gerilimin hat safhada olduğu Pasifik'te savaş çanları çalıyor. Dünya, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretine odaklandı. Çin hükümetinin tüm uyarılarına rağmen Pelosi'nin uçağının rotayı Tayvan'a kırdığı iddia edildi. Bölgede aralıksız olarak savaş uçaklarını uçuran Çin ordusu, plajlara da tank konuşlandırmaya başladı. Yaklaşık 400 bin kişi internet üzerinden uçağın rotasını izliyor.

Ukrayna-Rusya savaşı henüz bitmemişken Pasifik'te de sular kaynamaya başladı. Son olarak ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edeceği iddiası üzerine Çin ordusunun savaş jetleri Tayvan Boğazı'nda uçuş yapmaya başladı. Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde plajlarda hareket halinde gezen tankların da olması dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde, ABD Başkanı Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir telefon görüşmesi yaptı. Liderlerin görüşmesinde ana konu Tayvan olurken, konuşmadan herhangi bir sonuç çıkmadı aksine iki ülke lideri birbirine rest çekti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Malezya ziyareti sonrası askeri uçakla Tayvan'a geleceği beklentisi ise ülkeler arasındaki gerilimi daha da yükseltti. Öyle ki Çin ordusu, bölgede savaş jetleri uçururken, plajlara tank konuşlandırdı. Bazı analistler ise Pelosi'nin Tayvan'a inmesi halinde, Çin ordusunun adayı bombalayacağını iddia etti.

ÇİN HÜKÜMETİNDEN "SAVAŞ" TEHDİDİ

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, dün yaptığı açıklamada Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için sert tedbirler alacağını ve Çin ordusunun Pelosi'nin ziyaretini ''oturup izlemeyeceğini" belirtti. Lijian açıklamasının devamında, "Her tür ihtimale karşı hazırlıklıyız. Buna cesaret ederlerse ne yapacağımızı bekleyip görsünler" değerlendirmesinde bulundu.

BİDEN-Xİ JİNPİNG GÖRÜŞMESİNDEN SONUÇ ÇIKMADI

Geçtiğimiz günlerde, ABD Başkanı Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir telefon görüşmesi yaptı. Liderlerin görüşmesinde ana konu Tayvan olurken, konuşmadan herhangi bir sonuç çıkmadı aksine iki ülke lideri birbirine rest çekti.

TANKLARI PLAJLARA KONUŞLANDIRDILAR

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Malezya ziyareti sonrası askeri uçakla Tayvan'a geleceği beklentisi ise ülkeler arasındaki gerilimi daha da yükseltti. Öyle ki Çin ordusu, bölgede savaş jetleri uçururken, plajlara tank konuşlandırdı. Bazı analistler ise Pelosi'nin Tayvan'a inmesi halinde, Çin ordusunun adayı bombalayacağını iddia etti.

PELOSİ'NİN UÇAĞI ROTAYI TAYVAN'A KIRDI

Öte yandan Malezya ziyareti sonrası Asya seyahatine devam eden Nancy Pelosi'nin uçağının rotayı Tayvan'a doğru kırdığı görüldü. Bir internet sitesinde canlı olarak yayınlanan o anların görüntülerini ise yaklaşık 400 bin kişinin izlemesi dikkat çekti.