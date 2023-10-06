Çin'deki Otomobil Fuarında Yeni Enerjili Araçlar Popüler

Çin'de düzenlenen bir otomobil fuarı, yeni enerjili araçların giderek daha popüler hale geldiğini ortaya koydu. Fuarda yerli ve yabancı 95 markanın 1.000'in üzerinde yeni enerjili araç sergilendi.

HEFEİ, 6 Ekim (Xinhua) -- Çin'de 29 Eylül'den 6 Ekim'e kadar süren Ulusal Gün "altın hafta" tatilinde düzenlenen bir otomobil fuarı, günümüzde ülkede düzenlenen otomobil fuarlarının odağında olan yeni enerjili araçların giderek daha popüler haline geldiğini ortaya koydu.

2023 Hefei Uluslararası Yeni Enerjili Araç Fuarı, 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlendi. Fuarda yerli ve yabancı 95 markanın 1.000'in üzerinde yeni enerjili aracı sergilendi.

Yeni enerjili araç sergisinde farklı tüketici taleplerine yönelik hem fiyatları 10.000 yuan ve katları şeklinde olan mini otomobiller hem de zengin özelliklerle donatılmış ve fiyatları 1 milyon yuana varan modeller bulmak mümkündü. Fuarda Audi, Mercedes-Benz ve BMW gibi küresel devlerin yanı sıra BYD, Chery ve NIO gibi Çin'in yükselen otomobil üreticilerinin yeni enerjili araç modelleri sergilendi.

Otomobil fuarını ziyaret eden Wu Hu, yerli yeni enerjili araçların akıllı deneyim ve eğlence işlevlerini özellikle çekici bulduğunu söyledi.

Yerli otomobil üreticisi Chery çalışanı Dai Xiaohui ise, "Bu otomobil fuarında bir günde farklı modellerden 100'ün üzerinde sipariş aldık. Bu, standart 4S mağazalarımızdan birinin bir ay boyunca gerçekleştireceği satış hacmine eşit" diye konuştu.

Fuarı ziyaret eden Hefeili Zheng Li, "Çeşitli şarj tesislerinin inşası ve kapsama alanı artık yeterli ve yeni enerjili araçlar seyahat ihtiyaçlarımızı tam olarak karşılayabiliyor" dedi.

Çin, dünyanın en büyük yeni enerjili araç üreticisi ve pazarı konumunda bulunuyor. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre bu yılın ilk sekiz ayında Çin'de yeni enerjili araç satışları, geçen yıla göre yüzde 39,2 artışla yaklaşık 5,37 milyon adedi aştı.

Çin hükümeti, otomotiv sektörüne yönelik açıkladığı son çalışma planında, bu yıl yeni enerjili araç satışlarını yıllık yüzde 30 artışla yaklaşık dokuz milyon adede çıkarmayı hedeflediğini söyledi.