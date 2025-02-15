Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti

Asya turu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çinli iki elektrikli otomotiv üreticisinin Türkiye'de fabrika kuracağını söylemişti. Yatırım yapılacak illerin de Manisa ve Samsun olduğunu belirtmişti. Bu açıklamanın ardından hangi üreticinin hangi ile yatırım yapacağını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldığı canlı yayında açıkladı.

"ÇİNLİ İKİ FİRMA TÜRKİYE'DE FABRİKA KURACAK"

Marka vermeden Çinli iki otomotiv devinin Türkiye'de fabrika kuracağını belirten Erdoğan, "Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinin elektrikli otomobil konusunda ne kadar başarılı olduklarını biliyoruz. Nitekim Çinli bir firmayla anlaşma yaptık. Manisa'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. İmzaları İstanbul'da Dolmabahçe'de attık. Yine Çin'in bir diğer markasının da Samsun'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. Bu konuda çalışmalar devam ediyor, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır da takibini yapıyor. Her ikisi de dünya çapında ciddi markalar. Bu araçların Manisa ve Samsun'da üretilmesi Türkiye'deki otomotiv sektörüne çok farklı bir hava getirecektir. TOGG'un iç piyasada yakaladığı başarıyı, otomotivdeki bu ivmeyi sürdürmekte kararlıyız. Türkiye TOGG ile adeta dünyaya sesleniyor ve 'Biz de varız, buradayız ve güçlüyüz' diyor." ifadelerini kullanmıştı.

"BYD MANİSA'DA YERİNİ ALDI"

Son olarak katıldığı canlı yayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır markaları ve yatırım yapılacak illeri açıkladı. Kacır, "Biz eskinin değil geleceğin teknolojisine yöneldiğimiz rakiplerimizin önüne geçtik. Türkiye'de 8 küresel marka üretim yapıyor. 50 yıldır üretim yapan ülkeler var. Biz Türkiye'de yatırım yapan herkesi güçlü şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz. Yeni nesil araç yatırımlarını Türkiye'ye getirelim. Bu modelleri üretmeye yönelik yatırımlara öncelik vereceğiz. Dünyada bir büyük değişim de Çin vesilesiyle ortaya çıktı. Dünyada satılan elektrikli araçların yüzde 60'ı Çin'de satıldı. 17 milyon elektrikli aracın 11 milyonu Çin'de satıldı. 56 milyon elektrikli aracın 30 milyonu Çin'de. BYD'de 2023'te 3 milyon araç üretmişti. 2024'de 4.4 milyon araç üretti, 1 milyon çalışanı var. BYD, MG, Chery ve Zeeker'la görüşmeler yaptık. Manisa gibi olacak. Manisa'da BYD yerini aldı, ÇED raporu tamamlandı, yatırım başladı. Herhangi bir aksaklık yok. 1 milyar dolarlık bir yatırım, 150 bin üretim yapacak fabrika ve Ar-Ge tesisi oluşturulacak.

"CHERY SAMSUN'A YATIRIM YAPACAK"

Hedefimiz tamamladığımızda ikinci yatırımı Samsun'a kazandırmak. Chery'le Samsun konusunda ciddi diyalog içindeyiz. Onlar da şunu görüyor, Türkiye planlı hareket eden bir ülke. Kapasitesinin en az BYD kadar olmasını bekliyoruz. Yatırım tutarı açısından da BYD'ye yakın" dedi.