Cenk Özkacar kimdir? Cenk Özkacar kaç yaşında, nereli? Cenk Özkacar hayatı ve biyografisi!

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CENK ÖZKACAR KİMDİR?

Cenk Özkacar6 Ekim 2000; Konak, İzmir'de doğan stoper mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Lyon'dan kiralık olarak La Liga takımlarından Valencia'da forma giymektedir. Cenk Özkacar, futbola 8 Aralık 2011 tarihinde Bucaspor altyapısında başladı. 4 Ocak 2013 tarihinde Altınordu takımın altyapısına transfer oldu. 24 Ocak 2014 tarihinde Altay altyapısına transfer olan Özkacar, 31 Ağustos 2018'de Altay ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Altay ile profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra 3. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'a 1 yıllığına kiralandı. 2019-20 sezonunda 12 lig maçında görev yapan sol ayaklı stoper, oyun stili ve fiziğiyle Juventus'ta forma giyen millî defans oyuncusu Merih Demiral'a benzetiliyor. 1. Lig'de gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çeken 19 yaşındaki oyuncu Ligue 1'in önemli takımlarından Olympique Lyonnais'ye 1,5 milyon avro ve bir sonraki satıştaki kârdan %10 pay karşılığında transfer oldu. Genç oyuncu, 5 yıllık sözleşme imzaladı.