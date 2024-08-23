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Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Cem Bölükbaşı'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...

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Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı'nın kim olduğu merak ediliyor. Cem Bölükbaşı'nın yaşını, nereli olduğunu ve kariyerine dair detayları bu yazıda bulabilirsiniz. Bölükbaşı'nın hayat hikayesi ve başarıları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Cem Bölükbaşı, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan bir isim olmaya devam ediyor. Formula 1 pilotu olarak tanınan Cem Bölükbaşı'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sıklıkla sorgulanıyor. Peki, Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Cem Bölükbaşı'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...

CEM BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Cem Bölükbaşı 9 Şubat 1998 yılında doğmuştur. Türk Formula 2, Formula 3, Formula 1 e-spor ve GT4 yarışçısıdır.

Henüz 6 yaşındayken hız tutkusunu fark eden babası, onu motokros pistine götürdü. 5 yaşında motokros yarışmalarına katılmaya başladı. Cem Bölükbaşı I-Racing'de 80.000 kişi içerisinden ilk 35'e girince dikkatleri üzerine çekti. World's Fastest Gamer Şampiyonası'na katıldı. F1 Esports'da 70.000 kişi arasından ilk yirmiye kalan genç sporcu Fernando Alonso takımına seçildi. 2017'de Abu Dabi'de dünya beşincisi, 2018'de Red Bull Toro Rosso Takımı ile dünya ikincisi oldu. Borusan Otomotiv Motorsport'un desteği ile ilk uluslararası yarışına katıldı. 4 Haziran 2019'da gerçek piste çıkan Cem Bölükbaşı klasmanındaki sıralamada 3. ve yarışta da 5. oldu. 1 Temmuz 2019'da uluslararası ikinci gerçek yarışına katıldı.

Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Cem Bölükbaşı'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...

Cem Bölükbaşı, 2021 F3 Asya Şampiyonası'nda BlackArts Racing takımı ile 15 yarışın tamamına çıktı ve toplamda 61 puan kazanarak şampiyonayı 9. sırada tamamladı. Çaylaklar klasmanında ise Ayumu Iwasa'nın ardından ikinci sırada yer aldı. 2022 yılında Formula 2'de Charouz Racing System takımında yarışmaktadır.

Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Cem Bölükbaşı'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...

AVRUPA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?

Milli pilot Cem Bölükbaşı, Belçika'da dayanıklılık yarışması Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü yarışında piste çıkacak.

Cem, Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımıyla dördüncü yarışında, Belçika'daki Spa - Francorchamps'da takım arkadaşlarıyla podyum mücadelesi verecek. Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası, 25 Ağustos Pazar günü TSİ 12.30'da başlayacak. Cem Bölükbaşı, daha önce Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye'yi temsil etti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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