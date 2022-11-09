Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' ne zaman başlıyor? Yayın tarihi beli oldu!

Milyonların beklediği Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde olduğu BluTV'nin yeni dizisi 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' ne zaman başlayacak sorusu yanıt buldu. İşte konuya dair tüm detaylar....

Türkiye'nin lider yerli online video platformu Blutv, efsanevi dizi 'Behzat Ç'nin yeni macerası 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'ni seyirciyle buluşturmak için artık gün sayıyor. Dizinin usta oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile dizinin yayın tarihini açıkladı. Peki, 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...

"ÇEKİÇ VE GÜL BİR BEHZAT Ç. HİKAYESİ" NE ZAMAN YAYINA BAŞLYOR?

Yapımcılığını Ortaks Yapım'ın üstlendiği BluTV'nin yeni orijinal içeriğinde Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna; Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu eşlik ediyor. 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo ise Ercan Uğur imzası taşıyor. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, 6 Aralık Salı günü BluTV'de başlıyor.

ÇEKİCİ VE GÜL BİR BEHZAT Ç. HİKAYESİNİN KONUSU NE?

1985 yılında Polis Akademisi'nden mezun olanBehzat Ç, cinayet bürosunda görev yapan bir polistir. Behzat Ç, görev yaptığı süre boyunca aldığı cezalardan dolayı hep baş komiser olarak kalmıştır. Behzat Ç ve ekibinde yer alan diğer polisler birlikte Ankara'da yaşanan cinayet olaylarını çözmeye çalışmaktadır.