Çaykur Rize'nin Stadyumu kapatıldı mı? Çaykur Didi Stadyumu TFF açıklamasıne?

TFF yetkilileri, Çaykur Didi Stadyumu'nda yapılan incelemelerin ardından zeminin düzeltilene kadar antrenman yapılmaması ve iyileştirme çalıştırmaları yapılmazsa stadyumun kapatılacağını kulüp yetkililerine bildirdi. Rizespor'a 18.03.2024 tarihine kadar süre verildi. Çaykur Rize'nin Stadyumu kapatıldı mı?

ÇAYKUR RİZE'NİN STADYUMU KAPATILDI MI?

TFF'den yapılan açıklamada, "Yeniden yerinde yapılan denetim sonrası Rizespor'a stadyum zeminini düzeltene kadar stadyumda antrenman yapılmaması, zeminde ivedilikle iyileştirme çalışmaları yapılmazsa 18.03 tarihinde yapılacak denetimle stadyumun müsabakaya kapatılacağı resmi olarak iletildi" ifadeleri yer aldı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Yeniden yerinde yapılan denetim sonrası Rizespor'a stadyum zeminini düzeltene kadar stadyumda antrenman yapılmaması, zeminde ivedilikle iyileştirme çalışmaları yapılmazsa 18.03 tarihinde yapılacak denetimle stadyumun müsabakaya kapatılacağı resmi olarak iletildi" ifadeleri yer aldı.