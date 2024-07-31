Cari açık nedir, ne demek? Cari açık nasıl kapanır, nasıl hesaplanır?

Cari açık nedir, ne demek? Cari açık nasıl kapanır, nasıl hesaplanır? Cari açık kelime anlamı nedir? Günümüzde birçok kişinin gündeminde olan cari açık, ülke ekonomisi açısından kısa ve uzun vadede önemli etkiler yaratır. İşte cari açık ile ilgili merak edilen tüm soruların cevabı detaylarıyla haberimizde…

CARİ AÇIK NEDİR?

Cari açık, ülkenin dış ticaret hesabının negatif farkı olarak tanımlanabilir. Bir ülkenin dışarıya ödediği mal ve hizmet bedelinin, içeriden aldığı mal ve hizmet bedelinden fazla olmasıdır cari açık olarak adlandırılır. Cari açık, ülkenin finansal ve ekonomik açıdan güçsüzleşmesine ve ülke para biriminin değer kaybetmesine neden olur.

CARİ AÇIK NASIL HESAPLANIR?

Cari açık, bir ülkenin dış ticaret dengesinin negatif olması, yani ihracatının ithalatından daha az olmasıdır. Cari açık, ülkenin ihracat ve ithalat verilerinin karşılaştırılması ile hesaplanır ve ekonomik durumunu gösterir.

CARİ AÇIK NASIL KAPANIR?

Cari açığı kapatmak için uygulanabilecek bazı stratejiler: