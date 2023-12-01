Sosyal medyada gündem olması sonrası "Cannibal Holocaust Türkiye'de yasak mı, kaç ülkede yasaklandı?" Soruları merak ediliyor. "Cannibal Holocaust," 1980 yapımı bir İtalyan kült korku filmidir ve özellikle şiddet içerikli sahneleri, vahşi yaşam sahneleri ve tartışmalı içeriği nedeniyle dünya çapında kontroversiyel bir üne sahiptir. Peki, Cannibal Holocaust (Yamyam) filmi neden yasaklandı, gerçek mi? İşte detaylar…

Cannibal Holocaust filmi, bir belgesel gibi yapılmış gibi sahnelenen bir grup genç belgeselci tarafından Amazon ormanındaki yerli kabileler hakkında bir belgesel çekme amacıyla yapılan bir keşif gezisinin hikayesini anlatır. Peki, Cannibal Holocaust (Yamyam) filmi neden yasaklandı, gerçek mi? Cannibal Holocaust Türkiye'de yasak mı, kaç ülkede yasaklandı? İşte detaylar…

CANNIBAL HOLOCAUST (YAMYAM) FİLMİ NEDEN YASAKLANDI, GERÇEK Mİ?

Film, gerçekçi şiddet sahneleri, cinsel içerik ve hayvan öldürme sahneleri içerir. Özellikle hayvanların öldürülmesi, filmi izleyenlerde büyük tepki ve eleştirilere neden oldu. Ayrıca film, belgesel tarzındaki sahnelerin gerçek olduğu izlenimini vererek izleyiciler arasında büyük bir tartışma yarattı.

CANNIBAL HOLOCAUST TÜRKİYE'DE YASAK MI, KAÇ ÜLKEDE YASAKLANDI?

Film, İtalya'da ve diğer birçok ülkede yasaklandı ve yönetmen Ruggero Deodato'ya yönelik yasal soruşturmaların başlamasına neden oldu. Deodato, filmde öldürülen hayvanlar konusunda da suçlandı. Daha sonra filmdeki bazı aktörlerin gerçekten öldüğüne dair spekülasyonlar ortaya çıksa da, bu aktörlerin canlı olduğu ve filmin bir tür pazarlama stratejisi olduğu ortaya çıktı.

Bu nedenlerle, "Cannibal Holocaust" filmi, şiddet içeriği, hayvan öldürme sahneleri ve genel kontroversiyel yapısı nedeniyle birçok ülkede yasaklanmış veya sınırlamalara tabi tutulmuştur. "Cannibal Holocaust" filminin yönetmeni tutuklanmıştır. Mahkeme tarafından oyuncuların hala sağ olduğu ve filmde öldürülmediklerinin ispatlanması istenmiştir.

Filmin yönetmeni Ruggero Deodato, filmde rol icabı öldürülen oyuncuları bulup canlı olarak mahkeme heyetine gösterince cinayet davası düştü. Sinema tarihinin en tartışmalı ve acımasız filmlerden biri olarak kabul edilen Cannibal Holocaust filmi, 50'de fazla ülkede yasaklanmıştır.