CANLI MAÇ İZLE! Türkiye-Galler TV8 canlı izle! Türkiye-Galler 16 Kasım canlı izle!

UEFA Uluslar Ligi maçı, Türkiye- Galler bugün karşı karşıya geliyor. Türkiye- Galler canlı izleme linki nereden olur ve Türkiye- Galler şifresiz izlenir mi sorularına seyirci yanıt arıyor. Türkiye- Galler hangi kanalda canlı izlenir ve Türkiye- Galler maçı saat kaçta izleyenler tarafından araştırılıyor. Türkiye- Galler canlı izle! Türkiye- Galler 16 Kasım canlı izle! Türkiye- Galler canlı izleme linki! Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE-GALLER MAÇI İLK 11'LER

Türkiye- Galler maçı ilk 11 açıklandı. Buna göre,

Türkiye : Mert Günok, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Mert Müldür.

Galler : Darlow, Williams, Davies, Rodon, Wilson, Johnson, Roberts, James, Harris, Thomas, Sheehan.

TÜRKİYE-GALLER MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TÜRKİYE-GALLER CANLI İZLE!

TV8 CANLI YAYIN BİLGİLERİ NEDİR?

TV8'i HD kalitede canlı izlemek için frekans bilgileri

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

TÜRKİYE-GALLER 16 KASIM CANLI İZLE!

TÜRKİYE-GALLER MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye ile Galler arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, TV8, CBC Sport, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek. CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye ile Galler arasında oynanacak kritik milli maç, 16 Kasım Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek. Karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, Kayseri'de büyük mücadeleyi gerçekleştirecek.

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