CANLI ANLATIM | Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı yayın izle! Paris 2024 Filenin Sultanları bronz madalya
Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı yayın izle! Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları bronz madalya için Brezilya ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu maçı canlı yayınla takip edin ve Türkiye'nin voleybol zaferine tanıklık edin. Peki, Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı yayın izle! Paris 2024 Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?
Türkiye- Brezilya voleybol canlı izle! A Milli Kadın Voleybol Takımımız, "Filenin Sultanları", 2024 Paris Olimpiyatları'nda tarihi bir başarıya imza atarak yarı finale yükseldi. Ancak yarı finalde karşılaştıkları güçlü İtalya'ya 3-0 mağlup oldular. İlk ve üçüncü setlerde etkili bir performans gösteren millilerimiz, rakibine karşı koymakta zorlandı ve maçı kaybetti. Şimdi ise takımımızın, Olimpiyatlarda bronz madalya kazanmak için oynayacağı üçüncülük maçına odaklanmış durumda. Türkiye- Brezilya voleybol maçı canlı yayın izle!
TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL SAAT KAÇTA?
Brezilya- Türkiye Maçı, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 18:15'te oynanacak.
TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL HANGI KANALDA?
Brezilya ile Türkiye arasındaki Paris 2024 Olimpiyatları maçı, TRT 1, Eurosport 9 kanallarından canlı maç izlenebilecek.
TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI ANLATIM
Türkiye- Brezilya (3. set devam ediyor)
1. Set / Brezilya: 25 Türkiye: 21
2. Set / Brezilya: 27 Türkiye: 25
3. Set / Brezilya: 11 Türkiye: 10