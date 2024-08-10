CANLI ANLATIM | Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı yayın izle! Paris 2024 Filenin Sultanları bronz madalya

Türkiye- Brezilya voleybol canlı izle! A Milli Kadın Voleybol Takımımız, "Filenin Sultanları", 2024 Paris Olimpiyatları'nda tarihi bir başarıya imza atarak yarı finale yükseldi. Ancak yarı finalde karşılaştıkları güçlü İtalya'ya 3-0 mağlup oldular. İlk ve üçüncü setlerde etkili bir performans gösteren millilerimiz, rakibine karşı koymakta zorlandı ve maçı kaybetti. Şimdi ise takımımızın, Olimpiyatlarda bronz madalya kazanmak için oynayacağı üçüncülük maçına odaklanmış durumda. Türkiye- Brezilya voleybol maçı canlı yayın izle!

TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL SAAT KAÇTA?

Brezilya- Türkiye Maçı, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 18:15'te oynanacak.

TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL HANGI KANALDA?

Brezilya ile Türkiye arasındaki Paris 2024 Olimpiyatları maçı, TRT 1, Eurosport 9 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

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TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI ANLATIM

Türkiye- Brezilya (3. set devam ediyor)

1. Set / Brezilya: 25 Türkiye: 21

2. Set / Brezilya: 27 Türkiye: 25

3. Set / Brezilya: 11 Türkiye: 10