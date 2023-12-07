Bugünkü çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar olduğu araştırılıyor. 7 Aralık Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL merak ediliyor. Güncel altın fiyatları ve gram altın ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 7 Aralık Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Aralık Altın Fiyatları Canlı!

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 7 Aralık güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,39 artışla 1.883 liradan tamamladı.Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 7 Aralık Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.890 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 3 bin 110 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 12 bin 690 liradan satılıyor.

FED'İN MARTTA FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerine karşın dünya genelindeki ekonomilerin resesyona girip girmeyeceğine yönelik belirsizliklerin varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırdığını belirtti. Dün ABD'de açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, kasımda 103 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. ADP özel sektör istihdamı verisine göre, kasımda çalışanların yıllık ücreti yüzde 5,6 arttı. Eylül 2021'den bu yana en düşük yükselişini kaydeden söz konusu ücret artışı, ekimde yüzde 5,7 olmuştu.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin ardından dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı verileri de iş gücü piyasasındaki soğumayı destekleyici nitelikte geldi. ABD Merkez Bankasının (Fed) iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleriyle şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini ifade eden analistler, ABD'de çalışanların ücret artış hızındaki yavaşlamanın dikkat çekici olduğunu söyledi.

Analistler, para piyasalarında, Fed'in yüzde 70 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğinin fiyatlandığını anımsatarak gelecek iki toplantıda bankanın faizleri sabit bırakacağına ise kesin gözüyle bakıldığını dile getirdi.

ONS ALTINDA 2.060 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 60 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.