CANLI ALTIN FİYATLARI 5 EYLÜL 2025: Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın piyasasında yaşanan her hareket, yatırımcıların kararlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle ekonomik belirsizliklerin ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların arttığı bu günlerde, canlı altın fiyatları 5 Eylül 2025 itibarıyla büyük bir dikkatle takip ediliyor. Gram altından çeyrek altına, cumhuriyet altınından ons fiyatlarına kadar tüm değerler hem tasarruf sahipleri hem de büyük yatırımcılar için kritik öneme sahip. Peki, bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar...

CANLI ALTIN FİYATLARI 5 EYLÜL 2025

5 Eylül 2025 itibarıyla Türkiye'de yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği altın piyasasında; gram altından cumhuriyet altınına, ata altından ons altın fiyatlarına kadar geniş yelpazede güncel veriler öne çıkıyor. Bu blog yazısında "canlı altın fiyatları 5 EYLÜL 2025" ile başlayan anahtar kelimenin ışığında, altının her türünü mercek altına alıyor, güncel fiyatları ve piyasa etkilerini net ve güvenilir bir şekilde aktarıyoruz.

GRAM ALTIN FİYATI - Gram altın ne kadar?

5 Eylül sabahı itibarıyla gram altın alış fiyatı 4.707,39 TL; satış fiyatı ise 4.707,89 TL olarak kaydedilmiştir. Bu rakamlar, bankalar ve kuyumcular arasındaki işlem hacmi ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle zaman zaman güncellenebilmektedir. Ancak, sabah saatlerine ait bu değerler, o anki piyasa eğilimini yansıtmada önemli bir gösterge sunar.

ÇEYREK ALTIN FİYATI - Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altının alış fiyatı 7.684,00 TL; satış fiyatı ise 7.748,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu fiyatlar, özellikle düğün dönemi, tatil ya da ekonomik belirsizlik zamanlarında talebin arttığı çeyrek altın için yatırımcılar açısından kritik referans noktalarıdır.

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI - Ons ne kadar?

Küresel piyasalarda altının ölçüsü olan ons altın alış fiyatı 3.557,26 USD; satış fiyatı ise 3.557,64 USD olarak kaydedilmiştir. Ons altın fiyatının yükselişi, TL bazındaki altın fiyatlarının artışını besleyebilir; bu yüzden hem yurtdışı hem de yurtiçi yatırımcılar için stratejik bir veri sunar.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI - Cumhuriyet altını ne kadar?

"Cumhuriyet altını alış fiyatı 31.202,00 TL, satış fiyatı 31.674,00 TL" düzeyindedir. Agˆırlıklı olarak yatırım amacıyla tercih edilen bu altın türü, geleneksel değer saklama amacına hizmet eder.

TAM ALTIN FİYATI - Tam altın ne kadar?

Tam altın için sabah itibarıyla alış fiyatı 30.641,00 TL; satış fiyatı ise 30.850,00 TL olarak açıklanmıştır. Aile yadigarı ya da büyük yatırım araçları arasında değerlendirilen tam altın, biriktirmek isteyenler için önemli bir seçenek.

YARIM ALTIN FİYATI - Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 15.368,00 TL; satış fiyatı 15.496,00 TL'di. Ailelerde küçük tasarruflar ya da hediye amaçlı sık kullanılan yarım altının fiyatı, gramın tam katı olması sebebiyle kolay takip edilir.

ATA ALTIN FİYATI - Ata altın ne kadar?

Ata altının güncel alış fiyatı 31.207,00 TL; satış fiyatı 31.560,00 TL olarak verilmiştir. Bu altın türü, numizmatik ve yatırımcı ilgisiyle öne çıkar.