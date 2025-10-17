CANLI ALTIN FİYATLARI: 17 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın, ons altın, 22 ayar gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ekonomik belirsizlikler, döviz kurları, küresel faiz politikaları ve yatırımcı algılarıyla doğrudan etkileşim içinde seyrediyor. 2025 senesiyle birlikte altın küresel ölçekte rekor seviyelere yaklaşırken, Türkiye iç piyasasında da fiyatlar yukarı yönlü baskı altında. Peki, 17 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? 17 Ekim canlı altın fiyat takibi haberimizde!

17 EKİM GRAM ALTIN NE KADAR?

17 Ekim itibarıyla verilen verilere göre RAM (Reşat / Reşat Altın / Has Altın) altının alış fiyatı 5.888,24 TL ve satış fiyatı 5.888,92 TL olarak belirtilmiş. Verilen yüzde değişim oranı %1,13 (%1,13 artış) olarak gözüküyor (08:59 itibarıyla).

17 EKİM ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın için 17 Ekim tarihinde verilen değerler şöyledir:

Alış: 10.083,00 TL

Satış: 10.182,00 TL

Yüzde değişim: %0,94 (saat 08:58)

Çeyrek altın, hem yatırımcılar hem de hediye / takı amaçlı alım için sıkça takip edilen bir ölçüdür.

17 EKİM YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatlarında 17 Ekim'deki durum:

Alış: 20.165,00 TL

Satış: 20.364,00 TL

Yüzde değişim: %0,94 (08:58)

Yarım altın, çeyrek altının iki katı mantığıyla işlem görür; ancak işçilik, makas payı gibi extra maliyetler de devreye girebilir.

17 EKİM TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın için 17 Ekim verileri:

Alış: 40.207,00 TL

Satış: 40.542,00 TL

Yüzde değişim: %0,95 (08:58)

Tam altın (cumhuriyet altını / standart tam sikke) daha yüksek gramajlı ve dolayısıyla daha büyük tutarlı işlemlerde tercih edilir.

17 EKİM CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Verilen değere göre, 17 Ekim itibarıyla Cumhuriyet altını şu şekilde işlem görmüş:

Alış: 40.074,00 TL

Satış: 40.680,00 TL

Yüzde değişim: %3,49 (17:10)

Yüksek yüzde değişim, bu altın çeşidinde işlem hacmi, likidite veya talep dalgalanmalarının etkili olduğunu gösterebilir.

17 EKİM ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın için 17 Ekim verisi:

Alış: 41.258,00 TL

Satış: 41.693,00 TL

Yüzde değişim: %0,94 (08:58)

Ata altın da özellikle koleksiyon, yatırım ve özel üretim altın kategorisinde değerlendirilen bir modeldir.

17 EKİM ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın fiyatı, küresel piyasaların belirleyici göstergelerinden biridir. 17 Ekim verilerine göre:

Alış: 4.356,71 USD

Satış: 4.357,21 USD

Yüzde değişim: %0,67 (09:13)

Bu değer, dünya altın piyasasındaki arz-talep dinamiklerini, dolar kuru ve küresel risk algılamalarıyla birlikte yansıtır.

17 EKİM KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'daki altın fiyatları, genelde serbest piyasa ile yakından paralel hareket eder. Ancak kuyumcuların kar marjları, makas payları ve arz-talep koşulları fiyatları hafif farklılaştırabilir. Verilen tabloya göre Kapalıçarşı'ya özel ayrı değerler doğrudan belirtilmemiş; ancak yukarıdaki alış/satış değerleri genelde Kapalıçarşı / serbest piyasa ile tutarlı düzeydedir.

Örneğin, benzer günlerde Kapalıçarşı'da gram altın ~ eş değer fiyatlardan işlem görebiliyor. (Geçmişteki Kapalıçarşı fiyatlarına benzer veri: 17 Eylül'de gram altın ~ ₺4.879,94 idi)

17 EKİM CANLI ALTIN FİYATLARI

Verilen veride aynı zamanda aşağıdaki altın türleri / gramajları da yer almakta:

HAS ALTIN: 5.888,24 TL (alış) / 5.888,92 TL (satış) — RAM & Has Altın değerleri büyük ölçüde paralel.

22 AYAR BİLEZİK: 5.626,91 TL / 5.893,33 TL

18 AYAR ALTIN: 4.422,62 TL / 4.427,81 TL

14 AYAR ALTIN: 3.403,95 TL / 4.545,96 TL

GREMSE ALTIN: 96.934,21 TL / 99.170,81 TL

İKİ BUÇUK ALTIN: 96.934,21 TL / 98.503,61 TL

BEŞLİ ALTIN: 196.291,77 TL / 200.161,27 TL

0,25 GRAM ALTIN: 1.472,06 TL / 1.472,23 TL

0,50 GRAM ALTIN: 2.944,12 TL / 2.944,46 TL

ALTIN KG (DOLAR): 139.682,00 USD / 139.698,00 USD

ALTIN KG (EURO): 123.284,00 EUR / 123.352,00 EUR

Ayrıca 18:00 civarında BIST – USD/EURO/ALTIN enstrümanlarının seyrine dair veriler verilmiş.