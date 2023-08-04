Canbay & Wolker feat. Decrat - Of Aman şarkı sözleri! 'Of Aman' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Canbay & Wolker feat. Decrat 'ın yeni şarkısı Of Aman, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Canbay & Wolker feat. Decrat - Of Aman şarkı sözleri nelerdir? Of Aman rap sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Canbay & Wolker feat. Decrat - Of Aman şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Canbay&Wolker,Decrat üçlüsüne aittir. Şarkı sözleri sizlerle...
OF AMAN ŞARKI SÖZLERİ
Hani heyecan yoktu? Onu gördüm geceden
Bi' kelam et bari, nedir bu acelen?
Senin olsun dünya, bana gülsen geceden
Yalan olduk sahi; sana güller, bana dert
***
Of aman, aman, aman, benim dert?ile?yanan
Vay?aman, aman, aman,?gönül sevdiğine kanar
Düşmüşüm,?hâlim duman; karakollarda yatamam
Ağlar hep anam, anam; of aman, aman
***
Efendi olmak erdemliliktir, seninkisi ego
Dostlarımla seyre çıktık, yetmez bize beton
Kendimden vazgeçtim, sen kimsin keko?
Eminim bitm?miştir bizim kadar Eto'o
Eyvah, eyvah! Baskın var, dedi "Yat, yat, yat"
Düşürdüm t?tiği, hiç düşünmeden çat, çat, çat
"Semt güzel, yok tatil" derdim; laflara bak, asıl cahil sensin
Bedduan olurum, "Âmin" dersin (Sen git, abin gelsin)
***
Of aman, aman, aman, benim dert ile yanan
Vay aman, aman, aman, gönül sevdiğine kanar
Düşmüşüm, hâlim duman; karakollarda yatamam
Ağlar hep anam, anam; of aman, aman
***
Tabii, tabii; aynen, aynen
Yol görüldü gülüm sana zaten
Bura' benim yerim, bura' kalem
Biz çalarsak oynar mahalle
Yakarsa garip yakar
Kalmadı bizde takat
Ne ayaksın lan çakal?
Yatarız mahpus, yatar
***
Ah, canıma değsin (Beni hak etmedin)
Gönül nasıl affetsin? (Çok ayıp etmişsin)
***
Hak ettik mi cidden?
Artık istesen de sevmem
Vazgeçtim o gözlerinden
Ruhumu nefretim temizler
***
Of aman, aman, aman, benim dert ile yanan
Vay aman, aman, aman, gönül sevdiğine kanar
Düşmüşüm, hâlim duman; karakollarda yatamam
Ağlar hep anam, anam; of aman, aman
***
Zorlu bu yol, bana engel değil; ömrümüz geçti, ünlendik
Her keder cepte yükledim; baba, bir güzel gördüm, kitlendim
Kusurlarım güçlendi; bir zaman geldi, söylendim
En güzel sensin, imrensin sana her doğan güneş
Yana yana sordum her bir yana
Seni ara, ara; bir kez var numaram
Sen de düşme zora, zaten olduk harap
Lütfen vazgeç inadından, gül sen bana
***
Of aman, aman, aman, benim dert ile yanan
Vay aman, aman, aman, gönül sevdiğine kanar
Düşmüşüm, hâlim duman; karakollarda yatamam
Ağlar hep anam, anam; of aman, aman