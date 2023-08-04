Canbay & Wolker feat. Decrat - Of Aman şarkı sözleri! 'Of Aman' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Canbay & Wolker feat. Decrat 'ın yeni şarkısı Of Aman, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Canbay & Wolker feat. Decrat - Of Aman şarkı sözleri nelerdir? Of Aman rap sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Canbay & Wolker feat. Decrat - Of Aman şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Canbay&Wolker,Decrat üçlüsüne aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

OF AMAN ŞARKI SÖZLERİ

Hani heyecan yoktu? Onu gördüm geceden

Bi' kelam et bari, nedir bu acelen?

Senin olsun dünya, bana gülsen geceden

Yalan olduk sahi; sana güller, bana dert

***

Of aman, aman, aman, benim dert?ile?yanan

Vay?aman, aman, aman,?gönül sevdiğine kanar

Düşmüşüm,?hâlim duman; karakollarda yatamam

Ağlar hep anam, anam; of aman, aman

***

Efendi olmak erdemliliktir, seninkisi ego

Dostlarımla seyre çıktık, yetmez bize beton

Kendimden vazgeçtim, sen kimsin keko?

Eminim bitm?miştir bizim kadar Eto'o

Eyvah, eyvah! Baskın var, dedi "Yat, yat, yat"

Düşürdüm t?tiği, hiç düşünmeden çat, çat, çat

"Semt güzel, yok tatil" derdim; laflara bak, asıl cahil sensin

Bedduan olurum, "Âmin" dersin (Sen git, abin gelsin)

***

Of aman, aman, aman, benim dert ile yanan

Vay aman, aman, aman, gönül sevdiğine kanar

Düşmüşüm, hâlim duman; karakollarda yatamam

Ağlar hep anam, anam; of aman, aman

***

Tabii, tabii; aynen, aynen

Yol görüldü gülüm sana zaten

Bura' benim yerim, bura' kalem

Biz çalarsak oynar mahalle

Yakarsa garip yakar

Kalmadı bizde takat

Ne ayaksın lan çakal?

Yatarız mahpus, yatar

***

Ah, canıma değsin (Beni hak etmedin)

Gönül nasıl affetsin? (Çok ayıp etmişsin)

***

Hak ettik mi cidden?

Artık istesen de sevmem

Vazgeçtim o gözlerinden

Ruhumu nefretim temizler

***

Of aman, aman, aman, benim dert ile yanan

Vay aman, aman, aman, gönül sevdiğine kanar

Düşmüşüm, hâlim duman; karakollarda yatamam

Ağlar hep anam, anam; of aman, aman

***

Zorlu bu yol, bana engel değil; ömrümüz geçti, ünlendik

Her keder cepte yükledim; baba, bir güzel gördüm, kitlendim

Kusurlarım güçlendi; bir zaman geldi, söylendim

En güzel sensin, imrensin sana her doğan güneş

Yana yana sordum her bir yana

Seni ara, ara; bir kez var numaram

Sen de düşme zora, zaten olduk harap

Lütfen vazgeç inadından, gül sen bana

***

Of aman, aman, aman, benim dert ile yanan

Vay aman, aman, aman, gönül sevdiğine kanar

Düşmüşüm, hâlim duman; karakollarda yatamam

Ağlar hep anam, anam; of aman, aman