Dilan Polat'ın arkadaşı Canan Toprak kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Canan Toprak ne iş yaşıyor gündeme geliyor. Kara para aklama iddiaları nedeniyle tutuklanan Dilan Polat'ın hamile olduğu iddia edildi. Polat'ın sosyal medya fenomeni arkadaşı Canan Toprak, İddialara yanıt verdi. Peki, Canan Toprak kimdir, kaç yaşında? Dilan Polat'ın arkadaşı Canan Toprak ne iş yaşıyor?

Canan Toprak kimdir, kaç yaşında ve Dilan Polat'ın arkadaşı Canan Toprak ne iş yaşıyor sorularına yanıt aranıyor. Polat'ın kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan arkadaşı Canan Toprak cezaevinde görüşe gitti. Toprak, "hamilelik" iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Canan Toprak kimdir, kaç yaşında? Dilan Polat'ın arkadaşı Canan Toprak ne iş yaşıyor? Detaylar haberimizdedir…

CANAN TOPRAK KİMDİR?

Kara para aklama iddiaları nedeniyle tutuklanan Dilan Polat'ın hamile olduğu iddia edildi. İddialara yanıt veren Polat'ın sosyal medya fenomeni arkadaşı Canan Toprak, "İlk günlere göre biraz daha iyi durumdaymış evet yani 'magazinin günde 15 kez hastaneye yatırdığı' gibi durumlar yok. Hamile de değil Dilan tekrar belirtiyorum." dedi.

Canan Toprak'ın Instagram kullanıcı adı "bycanantoprakk" olup 115 bin takipçisi bulunuyor.