Çanakkale Boğazı kapatıldı mı, neden kapandı? Çanakkale Boğazı gemi geçişine açıldı mı?

Çanakkale Boğazı kapatıldı mı? Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldı. Çanakkale Boğazı kapatıldı mı merak ediliyordu. Peki, Çanakkale Boğazı neden kapandı, gemi geçişine ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde...

ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ GEÇİŞİNE KAPANDI MI?

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle gemi trafiğinin askıya alınması sonrası bu kez de Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kuzey ve güneyden boğaza girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarıldı. Öte yandan sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtilirken yerel feribot seferleri ise sürüyor.

TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİ DURDURULDU

Öğle saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 17.30 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişine kapatıldığı duyuruldu.

YEREL FERİBOT SEFERLERİ DEVAM EDİYOR

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Yerel feribot seferleri ise sürüyor.

SABAH SAATLERİNDE İSTANBUL BOĞAZI DA KAPATILMIŞTI

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durdurulmuştu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındığı bildirilmişti.