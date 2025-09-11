Son dönemlerde Türkiye iş dünyasında dikkat çeken gelişmelerden biri de Can Holding çevresinde yaşanan hareketlilik oldu. Özellikle holdingin sahibi Kemal Can ile bağlantılı olduğu iddia edilen bazı isimlerin gözaltına alınması, hem kamuoyunun hem de medyanın ilgisini bu güçlü şirketler grubuna çevirdi. Peki, Can Holding serveti ne kadar? Can Holding şirketleri neler? İşte detaylar...

CAN HOLDİNG SERVETİ NE KADAR?

"Can Holding serveti" ifadesi, şirketin toplam aktifleri, iştirakleri, yıllık cirosu ve piyasa değeri üzerinden yapılan değerlemeyi kapsıyor. Şu an için şirketin toplam servetine dair kamuya açık bir bilanço ya da rapor yok.

Ancak Can Holding, medya, enerji, eğitim, sağlık, lojistik ve teknoloji gibi yüksek sermaye gerektiren sektörlerde faaliyet gösterdiği için servetinin oldukça yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Bazı kaynaklarda, Can Holding'in konsolide büyüklüğünün yakın gelecekte beş katına çıkması hedeflendiği belirtiliyor. Bu da mevcut değerinin yüksek olduğunun işareti.

CAN HOLDİNG ŞİRKETLERİ HANGİLERİ? - CAN HOLDİNG BÜNYESİNDEKİ ŞİRKETLER

Can Holding, Kemal Can'ın liderliğinde Türkiye'nin en geniş portföye sahip holdinglerinden biri haline gelmiştir. Faaliyet gösterdiği sektörler arasında enerji, eğitim, medya, sağlık, elektronik, lojistik ve turizm yer almaktadır. İşte Can Holding çatısı altındaki öne çıkan şirketler ve markalar:

Energy Petrol:

Can Holding'in enerji sektöründeki en büyük yatırımlarından biri olan Energy Petrol, Türkiye genelinde 500'ü aşkın bayisiyle hizmet vermektedir. Şirket, sadece akaryakıt dağıtımıyla değil, aynı zamanda madeni yağ üretimi ile de sektörde önemli bir paya sahiptir.

Awox, Seikon, Telefox:

Bu üç marka, Can Holding'in elektronik ve dayanıklı tüketim ürünleri alanındaki faaliyetlerini yürütmektedir. Awox özellikle küçük ev aletleri ve televizyon pazarında tanınan bir marka olurken, Seikon ve Telefox markaları da tüketici elektroniğinde hızla büyümektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi:

Can Holding, 2019 yılında Türkiye'nin köklü vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni bünyesine katmıştır. Bu hamle, holdingin eğitim sektörüne olan ciddi yatırımlarından biri olarak öne çıkmaktadır.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji :

Eğitim sektöründeki bir diğer önemli yatırım olan Doğa Koleji, Can Holding'in prestijli eğitim kurumları portföyünde yer almaktadır. İlköğretimden liseye kadar geniş bir öğrenci kitlesine hitap etmektedir.

VIP Transport:

Lojistik ve taşımacılık alanında faaliyet gösteren VIP Transport, Can Holding'in bu alandaki operasyonlarını yürütmektedir. Özellikle yüksek güvenlikli ve özel taşımacılık hizmetlerinde uzmanlaşmıştır.

Özel Mediza Hospital:

Sağlık sektöründe yatırımlarına devam eden Can Holding, Özel Mediza Hospital ile bu alandaki varlığını güçlendirmiştir. Hastane, modern teknolojilerle donatılmış sağlık hizmetleri sunmaktadır.

Golden Hill Hotel:

Turizm ve otelcilik sektörüne de yatırım yapan Can Holding'in bu alandaki temsilcisi Golden Hill Hotel'dir. Konfor, lüks ve misafir memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaktadır.

Show TV, Habertürk, Bloomberg HT, HT Spor :

2024 yılında yapılan en dikkat çekici satın alımlardan biri, Can Holding'in medya sektörüne girişi oldu. Ciner Yayın Holding'in medya varlıklarını satın alan Can Holding, Show TV, Habertürk, Bloomberg HT ve HT Spor gibi Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarını bünyesine kattı. Bu adım, Kemal Can'ın iş dünyasının yanı sıra medya arenasında da söz sahibi bir figür haline gelmesini sağladı.