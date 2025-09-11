Can Holding sahibi Kemal Can serveti ne kadar, hangi şirketlerin sahibi? Can Holding şirketleri!

Türkiye'nin iş dünyasında farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok önemli isim bulunuyor. Bu isimlerden biri olan Kemal Can, liderliğini yaptığı Can Holding ile geniş bir şirket portföyüne sahip. Enerji, eğitim, sağlık, lojistik ve turizm gibi alanlarda faaliyet gösteren holding, Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip. Peki, Can Holding sahibi Kemal Can serveti ne kadar, hangi şirketlerin sahibi? İşte detaylar...

KEMAL CAN SERVETİ NE KADAR?

Kemal Can'ın net servetinin 1 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu değer, liderliğini yaptığı Can Holding'in Türkiye'nin çeşitli sektörlerinde sahip olduğu şirket portföyü ve piyasa performansına dayandırılmaktadır. Kesin rakamlar kamuya açıklanmamıştır.

KEMAL CAN HANGİ ŞİRKETLERİN SAHİBİ?

Kemal Can, Can Holding'in sahibi olarak farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkete sahiptir. Bunlar arasında:

Energy Petrol: Türkiye genelinde 500'den fazla bayisi olan, akaryakıt dağıtımı ve madeni yağ üretimi yapan şirket.

Awox, Seikon, Telefox: Elektronik ve dayanıklı tüketim ürünleri alanında faaliyet gösteren markalar.

İstanbul Bilgi Üniversitesi: 2019 yılında Can Holding tarafından satın alınan yükseköğretim kurumu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji: Eğitim sektöründe yer alan özel okul.

VIP Transport: Lojistik ve taşımacılık hizmeti sunan şirket.

Özel Mediza Hospital: Sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren hastane.

Golden Hill Hotel: Turizm ve otelcilik sektöründe hizmet veren otel.

CAN HOLDİNG'İN SAHİBİ KİM?

Can Holding'in sahibi Kemal Can'dır. Holding, enerji, eğitim, sağlık, lojistik ve turizm sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Kemal Can, holdingin yönetiminde aktif olarak yer almaktadır.

SHOW TV VE HABERTÜRK'ÜN SAHİBİ KİM?

Show TV'nin sahibi Demirören Holding'dir. Habertürk ise Ciner Grubu'na bağlıdır. Bu iki medya kuruluşunun sahipleri Can Holding veya Kemal Can ile bağlantılı değildir.

KEMAL CAN KİMDİR?

Kemal Can, Türkiye merkezli Can Holding'in sahibi ve yöneticisidir. Holding, enerji, eğitim, sağlık, lojistik ve turizm alanlarında faaliyet göstermektedir. Kemal Can, şirketlerin yönetim ve strateji süreçlerinde yer almaktadır.