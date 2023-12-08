Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, bu ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanabilmesi için bir çalışma başlatıldı. Peki, Çalışan emekliye 5000TL ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5000TL ikramiye hangi tarihte ödenecek?

Çalışan emekliye 5000TL ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5000TL ikramiye hangi tarihte ödenecek?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini belirterek, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmesine yönelik düzenlemenin detaylarının çalışmanın sonuçlarına göre ortaya çıkacağını ifade etti. Peki, Çalışan emekliye 5000TL ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5000TL ikramiye hangi tarihte ödenecek?

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini belirterek, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmesine yönelik düzenlemenin detaylarının çalışmanın sonuçlarına göre ortaya çıkacağını ifade etti. Güler, "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak olan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesi durumunda, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecek.