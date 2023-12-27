BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27 Aralık Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 27 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 27 Aralık su kesintisi saatleri...

27 ARALIK BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi Doğancı Mahallesi Doğancı Caddesi ve civarı nedeniyle 27.12.2023 tarihinde 15:45 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 27/12/2023 15:45 ~ 27/12/2023 19:00

Kesim Zamanı:27/12/2023 15:45

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BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Daire Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Gürsu Ilcesi Kumlukalan Mahallesi Yesil Çevre Caddesi ve civarinda 08.12.2023 ile 30.12.2023 tarihleri arasinda 10:00 - 16:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 08/12/2023 10:00 ~ 30/12/2023 16:00

Kesim Zamanı:08/12/2023 10:00

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Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi Baruthane çıkmazı ve civarı arıza nedeniyle 27.12.2023 tarihinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 27/12/2023 13:00 ~ 27/12/2023 16:00

Kesim Zamanı:27/12/2023 13:00