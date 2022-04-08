BUSKİ Bursa su kesintisi: 8 Nisan 2022 Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Nisan Cuma günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Nisan Cuma su kesintisi saatleri...

8 NİSAN BURSA SU KESİNTİSİ

Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Şetepe Sokak ve civarında arıza nedeniyle 05.04.2022 tarihinde 15:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 07/04/2022 15:00 ~ 07/04/2022 17:00

Kesim Zamanı:07/04/2022 15:00

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Şetepe Sokak ve civarında arıza nedeniyle 08.04.2022 tarihinde 10:00 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 08/04/2022 10:00 ~ 08/04/2022 14:00

Kesim Zamanı:08/04/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşcuoğlu Cadde ve civarı arıza nedeniyle 08.04.2022 tarihinde 17:20 ile 19:20 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirin zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve muslukları kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 08/04/2022 17:20 ~ 08/04/2022 19:20

Kesim Zamanı:08/04/2022 17:20

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Durum: Kesildi

Nilüfer İlçesi Minareliçavuş Mahallesi 105. Sokak ve civarında arıza nedeniyle 07/04/2022 tarihinde 10:15 ile 11:15 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 07/04/2022 10:15 ~ 07/04/2022 11:15

Kesim Zamanı:07/04/2022 10:15

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Durum: Kesildi

Osmangazi İlçesi Mehmet Akif Mahallesi 392. Sokak ve civarı arıza nedeniyle 08.04.2022 tarihinde 09:30 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirin zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve muslukları kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 08/04/2022 09:30 ~ 08/04/2022 13:00

Kesim Zamanı:08/04/2022 09:32

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi, Fatih Mahallesi, 2. Altin Sokak ve civarinda, 05/04/2022 - 22/04/2022 tarihleri arasinda, 10.00-18.00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 05/04/2022 10:00 ~ 22/04/2022 18:00

Kesim Zamanı:05/04/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi A344 Sokak ve civarında arıza nedeniyle 07/04/2022 tarihinde 11:45 ile 14:45 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 07/04/2022 11:45 ~ 07/04/2022 14:45

Kesim Zamanı:07/04/2022 11:45

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