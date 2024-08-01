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Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli kaç yaşına, nereli, branşı ne?

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Busenaz Sürmeneli (d. 25 Haziran 1998; Bursa), olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Türk boksördür. Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli kaç yaşına, nereli, branşı ne?

Fenerbahce Spor Kulubu sporcusudur. 2020 Yaz Olimpiyatları; 2019 ve 2022 Dünya Boks Şampiyonası'nda ; 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır. Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli kaç yaşına, nereli, branşı ne?

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

Busenaz Sürmeneli 26 Mayıs 1998'de Bursa'da doğdu. Tuğçenaz adında ikiz kız kardeşi vardır.[3] Trabzonlu olan milli boksör, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusudur.

Rusya'nın Ulan-Ude kentinde düzenlenen 2019 Dünya Şampiyonası'nda finalde Çinli Yang Liu'yu 4-0 yenerek altın madalya kazandı. İlk turda Avustralyalı Kaye Scott'u; ikinci turda İtalyan Assunta Canfora'yı; çeyrek finalde İrlandalı Christina Desmond'u 5-0'lık skorlarla mağlup ederek yarı finale çıktı. Yarı finalde Rusya adına yarışan Saadat Dalgatova'yı 3-2 yenerek finale çıkmıştı.

Japonya'nın Tokyo kentinde Kokugikan Arena'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda velter sıklet final maçında Çinli rakibi Gu Hong'u 3-0 yenerek altın madalya kazanmıştır. Son 16 turunda Polonyalı Karolina Koszewska'yı; çeyrek finalde Ukraynalı Anna Lysenko'yu; yarı finalde ise Hint Lovlina Borgohain'i 5-0 skorlarla yenerek finale çıkmıştı. Bu madalya Türkiye'nin olimpiyatlarda boks branşında aldığı ilk altın madalyadır.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin İstanbul kentindeki Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazandı. 2019 Kadınlar Dünya Amatör Boks Şampiyonası'dan sonra ikinci dünya şampiyonluğunu kazanmış oldu. Busenaz Sürmeneli, finalde Kanadalı rakibi Charlie Cavanagh ile karşılaştı. İlk iki raundu 5-0 kazandı. Son rauntta da rakibini arka arkaya attığı yumruklarla zor duruma düşüren Busenaz, bitime 45 saniye kala hakem kararıyla galip ilan edildi ve altın madalyanın sahibi oldu. Busenaz Sürmeneli, bu şampiyonada sırasıyla İtalyan Angela Carini, ABD'li Arika Melek Skoog, Özbek Navbakhor Khamidova ve Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i eledi. Sürmeneli, şampiyonada yaptığı 5 maçın 4'ünü normal süre tamamlanmadan kazandı. Turnuvanın en iyi boksörü seçildi. Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 66 kg'da final müsabakasında Cezayirli Ichrak Chaib'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı. Çeyrek finalde Sırp Nikolina Gajic'i hakem kararıyla; yarı finalde ise İtalyan Melissa Gemini'yi 3-0 yenerek finale çıkmıştı.

Polonya'nın Nowy Targ kentinde Nowy Targ Arena'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda kadınlar velter sıklette ilk turda Litvan Austeja Auciute'yi 5-0, ikinci turda Yunan Paraskevi Mavrommati'yi hakem kararıyla, çeyrek finalde Polonyalı Aneta Rygielska'yı 5-0, yarı finalde Birleşik Krallıktan Rosie Eccles'i 4-1 ve finalde Belçikalı Oshin Derieuw'u 5-0 yenerek altın madalyayı kazandı. 2024 Yaz Olimpiyatları için kota kazanmış oldu.

2023 yılında Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü aldı. 2024 yılında ise Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olduğu açıklandı.

Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası final maçında 66 kiloda Rus boksör Albina Moldazhanova'yı 5-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Osman Demir
Osman Demir
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