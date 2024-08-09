Kariyerinde çok sayıda madalya bulunan Buse Naz, Tokyo 2021 Olimpiyatları'nda 51 kiloda gümüş madalya kazanarak adını kadın boks tarihine yazdırdı. Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşına, nereli, branşı ne?

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

Doğum: 26 Mayıs 1996 (28 yıl yaşında), Trabzon

1996 yılında Trabzon'da doğdu. Yükseköğrenimini Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde tamamladı.

2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya, Romanya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

2019'da Rusya'da düzenlenen AIBA Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda ve Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı. Aynı yıl Madrid'de gerçekleşen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda şampiyon oldu ve aynı zamanda şampiyonanın en iyi kadın boksörü seçildi.

2021'de Sırbistan'da düzenlenen 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nda Gümüş madalya, Macaristan'da düzenlenen 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın madalya elde etti. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda altın madalya kazandı ve olimpiyatlarda seri başı olma hakkını elde etti. Çakıroğlu böylece Türkiye'nin organizasyon tarihindeki ilk boks altınını kazanmış ve Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksör olmuştur.

Japonya'nın Tokyo kentinde Kokugikan Arena'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda sinek sıklet final maçında Bulgar rakibi Stoyka Krasteva'ya yenilerek gümüş madalya kazanmıştır. Son 16 turunda Özbek Tursunoy Rakhimova'yı 3-2; çeyrek finalde Taylandlı Jutamas Jitpong'u; yarı finalde ise Çin Taipeili Huang Hsiao-wen'i 5-0 skorlarla yenerek finale çıkmıştı.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin İstanbul kentindeki Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda altın madalya kazandı. İlk turda Moğol Mungunsaran Balsan'ı, ikinci turda Cezayirli Roumaysa Boualam'ı, çeyrek finalde Aira Cordero Villegas'ı, yarı finalde de İspanyol Fernandez'i eleyen Buse Naz Çakıroğlu, finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan ve maçın kontrolünü elinde bulunduran Buse Naz, ilk raundu 5-0 aldı. Kontrollü performansını sürdüren milli boksör ikinci raundu da 4-1 üstün tamamladı. Son raundu da 4-1 alarak maçı 5-0 kazandı ve altın madalyayı kazandı.

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda final maçında İrlanda'dan Caitlin Fryers'ı 5-0 yenerek altın madalya kazandı. Son 16 turunda Alman Maxi Klotzer'ı; çeyrek finalde Polonyalı Natalia Rok'u; yarı finalde ise İtalyan Giordana Sorrentino'yu 5-0 skorlarla yenerek finale çıkmıştı.

Polonya'nın Nowy Targ kentinde Nowy Targ Arena'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda kadınlar hafif sinek sıklette ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Ermeni Anush Grigoryan, çeyrek finalde Polonyalı Natalia Rok'u, yarı finalde İtalyan Giordana Sorrentino'yu ve finalde Fransız Wassila Lkhadiri'yi 5-0'lık skorlarla yenerek altın madalyayı kazandı. 2024 Yaz Olimpiyatları için kota kazanmış oldu.

2023 yılında Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü aldı.

Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası 52 kilo final maçında Rus boksör Anastasiia Kool'u 5-0 mağlup edip altın madalya kazanarak üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.