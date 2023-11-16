Buryat Özerk Cumhuriyeti'nde ilk koloniler 1600 yıllarında kurulmaya başlanmıştır. Vatandaşların son zamanlarda gündeminde olan Buryatya hakkında detaylar ise araştırıldı. Peki, Buryatlar Türk mü? Buryatlar kimdir, nerede yaşarlar?

BURYATLAR TÜRK MÜ?

Buryatlar, Buryat dilini konuşan güneydoğu Sibirya'ya özgü bir Moğol etnik grubudur. Sibirya'daki en büyük iki yerli gruptan biri, diğeri Yakutlar. Bugün Buryatların çoğunluğu, Rusya'nın federal bir tebaası olan itibari anavatanları olan güney kıyısı boyunca yayılan ve kısmen Baykal Gölü'nün iki yanından geçen Buryatya Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Daha küçük Buryat grupları, sırasıyla Buryatya'nın batısında ve doğusunda bulunan Ust-Orda Buryat Okrugu (İrkutsk Oblastı) ve Agin Buryat Okrugu'da (Zabaykalsky Krayı) ve ayrıca kuzeydoğu Moğolistan ve İç Moğolistan, Çin'de yaşar. Geleneksel olarak Moğolların başlıca kuzey alt grubunu oluşturdular.

Buryatlar, göçebe hayvancılık ve barınak için gers dikme dahil olmak üzere diğer Moğollarla birçok geleneği paylaşır. Bugün Buryatların çoğu, Buryat Cumhuriyeti'nin başkenti Ulan-Ude'de ve çevresinde yaşıyor, ancak çoğu hala kırsal kesimde daha geleneksel bir yaşam tarzı izliyor. Buryat denilen merkezi bir Moğol dili konuşuyorlar. UNESCO'nun Tehlike Altındaki Dünya Dilleri Atlası'nın 2010 baskısı, Buryat dilini "ciddi şekilde tehlike altında" olarak sınıflandırır. Modern Buryatların atalarının Tiele kabile birliğinin bir parçası olan Bayyrku ve Kurıkanlar olması muhtemeldir. Tiele ise Tingling'den geldi. Tingling ile ilgili ilk bilgiler MÖ 2. yüzyıla ait kaynaklarda ortaya çıktı.