BURSA VALİLİK AÇIKLAMASI SON DAKİKA! 29 Kasım 2023 Bursa'da okullar tatil mi?

Bursa Valiliği, 5 ilçede okulların 1 günlük tatil edildiğini açıkladı. Bursalılar hangi ilçelerde okulların tatil edildiğini merak ederken Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerinde okul var mı, yok mu? Merak ediliyor. Peki, Bursa Valilik açıklaması son dakika haberleri neler? 29 Kasım 2023 Bursa'da okullar tatil mi? İşte detaylar…

BURSA VALİLİK AÇIKLAMASI SON DAKİKA!

Bursa Valiliği, 29 Kasım 2023 tarihinde "Basın Duyurusu (2023-28)" başlıklı bir basın duyurusu yayınladı. O duyuruda şu ifadelere yer verildi: "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

29 KASIM 2023 BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

29 Kasım 2023 tarihinde Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır.