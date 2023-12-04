Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü son günlerine n çok merak edilen filmleri arasına girdi. Film hakkında detaylar merak edilmeye başlarken filmin nerde çekildiği araştırıldı. Peki, Bursa Bülbülü film setleri nerede? Bursa Bülbülü nerede çekildi?

Bursa Bülbülü nerede çekildi, Bursa'da mı çekildi? Bursa Bülbülü film setleri nerede?

Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü hakkında detaylar araştırılıyor. Filmin kadrosu ve oyuncuları merak konusu olurken Bursa Bülbülü nerede çekildi? Bursa Bülbülü film setleri nerede gibi konular araştırıldı.

BURSA BÜLBÜLÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bursa Bülbülü filminin büyük bir kısmı Erdek'te çekildi. Doğal güzellikleri beğeni toplayan Erdek fil çekimi sonrası seyircilerin ilgi odağı oldu.

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU

En büyük hayali bir kaset çıkarmak olan Cengiz, Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Onun hayatı, Taşkın ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır.