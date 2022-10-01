Burkina Faso'da darbe mi oldu 2022? Burkina Faso'da ne oldu, neden darbe oldu? 30 Eylül - 1 Ekim Son dakika Burkina Faso gelişmeleri...

Son dakika gelen haberlere göre, Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu. Bunun ardından vatandaşlar, Burkina Faso'da darbe mi oldu 2022? Burkina Faso'da ne oldu? 30 Eylül - 1 Ekim Son dakika Burkina Faso gelişmeleri nelerdir? merak etti. İşte detaylar...

Burkina Faso nerede, hangi kıtada? Burkina Faso'nun haritadaki yeri neresi? Burkina Faso hangi din, hangi dili konuşuyor?

Burkina Faso'da darbe mi oldu? Burkina Faso'da neden darbe oldu? Burkina Faso nerede, hangi kıtada? gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Ayrıntılar sizlerle...

BURKİNA FASO'DA DARBE Mİ OLDU?

Burkina Faso'da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koydu. Ülkede hareketli günlerin yaşanması bekleniyor.

Devlet Televizyonu RTB'den askerler tarafından okunan bildiride, ordunun Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba hükümetini feshettiği duyuruldu. Bildiride, bir sonraki emre kadar, anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı ve hükümetin feshedildiği belirtildi.

BURKİNA FASO NEREDE?

Burkina Faso, Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan, denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesidir. Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Mali, Nijer, Benin, Togo, Gana ve Fildişi Sahili oluşturmaktadır. Geçmişte Fransa sömürgesi olan ülke 1960 yılında Yukarı Volta adı ile bağımsızlığa kavuşmuştur. Bağımsızlık sonrası dönemde siyasi belirsizlikler neticesinde darbeler yaşanmış, 4 Ağustos 1983 tarihinde Thomas Sankara önderliğinde devrim gerçekleştirilmiş, ülkenin ismi de devrim neticesinde Burkina Faso olarak değiştirilmiştir. Ülkenin başkenti Ouagadougou'dur.