Bulgaristan Türkiye maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

E Grubu'nda yer alan A Milli Takım, 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan'a konuk olacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek. Peki, Bulgaristan – Türkiye maçı tek karşılaşma mı yoksa rövanşı da var mı?

BULGARİSTAN – TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

2026 Dünya Kupası Elemeleri heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Bulgaristan ile Türkiye, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu önemli mücadelenin hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor.

Maç, TV8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmanın başlama saati ise 21:45 olarak açıklandı.

MAÇI CANLI YAYINLAYACAK KANALLAR

Bulgaristan – Türkiye mücadelesi, futbolseverler tarafından hem televizyon hem de dijital platform üzerinden takip edilebilecek.

• TV8: Şifresiz olarak yayın yapacak.

• Exxen: Dijital platform üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

TV8 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TV8 kanalı, Türksat uydusu ve çeşitli dijital yayın platformları üzerinden şifresiz olarak izlenebilir.

• Digiturk: Kanal 28

• D-Smart: Kanal 28

• Kablo TV: Kanal 34

• Tivibu: Kanal 31

• Turkcell TV+: Kanal 29

• Vodafone TV: Kanal 28

EXXEN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapan bir dijital platformdur. Maçı izlemek isteyen kullanıcıların Exxen üyeliklerine giriş yapmaları gerekmektedir.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Bulgaristan – Türkiye maçı, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşmanın başlama saati 21:45 olarak belirlenmiştir.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Müsabaka, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan National Stadium Vasil Levski Stadyumu'nda oynanacak.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Türkiye ve Bulgaristan 15.11.2025 20:00 tarihinde Bursa, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda tekrar karşılaşacak