Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 3 Aralık Pazar hangi sınav yapılacak? ÖSYM sınav takvimine göre güncel bilgiler.

Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 3 Aralık Pazar hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 3 Aralık Pazar gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 3 Aralık Pazar hangi sınav yapılacak? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 3 Aralık 2023 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında herhangi bir sınav bulunmuyor. En yakın tarihli ÖSYM sınavı 6 aralık tarihinde uygulanacak olan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı oluyor. Eleme Sınavında adayların, saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, Eleme Sınavında saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.