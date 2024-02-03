Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 3 ŞUBAT SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ
3 Şubat tarihli Süper Lig maç takvimi yayınlandı. Futbolseverler, bugün hangi maçların olduğunu ve maçların saatlerini öğrenmek için takvimlere göz atıyorlar. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 3 ŞUBAT SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ NASIL? Detaylar haberimizde...
Cumartesi ve pazar günü Süper Lig'de hangi takımların maçı var? Futbol severler hafta sonu karşılaşmalarını araştırıyor. Trendyol Süper Lig 24. hafta maçları devam ederken, 3 Şubat 2024 Cumartesi maç programı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugün Antalyaspor- Fenerbahçe yeşil sahada kıyasıya mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 3 Şubat 2024 kimin maçı var? Süper Lig maç takvimi Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 3 ŞUBAT SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ NASIL? Detaylar haberimizde...
SÜPER LİG'DE BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
- 13:30 Ç. Rizespor - Konyaspor
- 16:00 Başakşehir - İstanbulspor
- 19:00 Gaziantep FK - Kayserispor
- 19:00 Antalyaspor - Fenerbahçe
PREMIER LİG'DE BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
- 15:30 Everton - Tottenham
- 18:00 Newcastle United - Luton Town
- 18:00 Brighton & Hove Albion - Crystal Palace
- 18:00 Burnley - Fulham
- 20:30 Sheffield United - Aston Villa