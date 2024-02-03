Cumartesi ve pazar günü Süper Lig'de hangi takımların maçı var? Futbol severler hafta sonu karşılaşmalarını araştırıyor. Trendyol Süper Lig 24. hafta maçları devam ederken, 3 Şubat 2024 Cumartesi maç programı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugün Antalyaspor- Fenerbahçe yeşil sahada kıyasıya mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 3 Şubat 2024 kimin maçı var? Süper Lig maç takvimi Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 3 ŞUBAT SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ NASIL? Detaylar haberimizde...

SÜPER LİG'DE BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

13:30 Ç. Rizespor - Konyaspor

16:00 Başakşehir - İstanbulspor

19:00 Gaziantep FK - Kayserispor

19:00 Antalyaspor - Fenerbahçe

PREMIER LİG'DE BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?