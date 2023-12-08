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Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 8 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig

Galatasaray - Adana Demirspor

Bugün Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşması dışında oynanacak olan herhangi bir Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmamaktadır.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 5. TUR KURALARI ÇEKİLDİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yapıldı. Bu turda Beşiktaş-Eyüpspor, Fenerbahçe-Adanaspor, Galatasaray-Ümraniyespor ile Trabzonspor ise Manisa FK ile mücadele edecek. Kura çekimine 4. eleme turundan çıkan 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da yer aldığı toplam 32 kulüp katıldı. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.