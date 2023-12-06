Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bandırmaspor vs. Somaspor - 13:00

Kasımpaşa vs. Kırşehirspor (A Spor) - 13:00

Bodrumspor vs. Menemenspor - 13:00

Erzurumspor vs. 24 Erzincanspor (A Spor) - 13:00

Boluspor vs. Amedspor - 14:00

Ümraniyespor vs. Çankaya FK - 14:00

Eyüpspor vs. Ankara Demir - 14:00

Gençlerbirliği vs. Bornova FK- 14:00

Adanaspor vs. Esenler Erokspor- 14:00

Göztepe vs. 1461 Trabzon - 14:00

Altay vs. Kırklarelispor - 14:00

Sakaryaspor vs. Ankaraspor - 14:00

Konyaspor vs. Beyoğlu Yeni Çarşı (A Spor) - 15:00

Hatayspor vs. Düzcespor (A Spor) - 17:00

Kayserispor vs. Vanspor (A Spor) - 19:00

Trabzonspor vs. Çorum FK (A Spor) - 21:00